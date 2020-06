Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Hubschraubereinsatz nach Amputationsverletzung

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 15.06.2020 15:16 Uhr, Schloss-Dyck-Straße (ots)

Der Rettungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach wurde heute Nachmittag zur Schloss-Dyck-Straße nach Giesenkirchen alarmiert, da sich dort jemand eine Amputationsverletzung zugezogen hatte.

Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes führten an der Einsatzstelle eine notärztliche Erstversorgung durch. Für den zügigen Transport in eine Spezialklinik wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber alarmiert. Dieser landete auf einem Feld an der Mülforter Straße, welche für die Zeit des Einsatzes kurzfristig in diesem Abschnitt gesperrt werden musste. Der Patient wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg geflogen.

Der Patient hatte sich bei Wartungsarbeiten am Motorrad den Daumen amputiert.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell