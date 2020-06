Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kätzchen in Notlage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mönchengladbach-Odenkirchen, 16.06.2020, 16:18 Uhr, Mülgaustrasse (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr von Anwohnern eines Einfamilienhauses gerufen, weil sie eine kleine Katze in dem unterirdischen Bereich eines Regenwasser-Fallrohres vermuteten. Sie hatten den oberen Teil des Regenrohres bereits entfernt, und nun vernahm man deutlich ein Miauen in der Tiefe. Da sonst keinerlei Zugangsmöglichkeit zu dem Tier bestand, lockte ein Feuerwehrmann auf dem Bauch liegend, mit dem Arm im Rohr das Kätzchen mit Nassfutter soweit an, dass er es schließlich greifen und herausziehen konnte.

Das völlig entkräftete Jungtier wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt)sowie das Kleineinsatzfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt).

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Knabben

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell