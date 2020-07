Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Kia Sorento gestohlen

Bersenbrück (ots)

Zwischen Mitternacht und 07 Uhr am Mittwochmorgen wurde ein Kia Sorento vom Betriebsgelände eines Gemüsehofes an der Lohbecker Straße entwendet. Das Fahrzeug wurde 2014 erstmalig zugelassen und hat eine graue Lackierung. Der oder die unbekannten Fahrzeugdiebe koppelten einen zuvor angehängten Anhänger ab und entfernten sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Originalschlüssel verblieben beim Fahrzeughalter. Wem das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OS-FK344 aufgefallen ist oder auffällt, der möge sich bitte umgehend mit der Polizei unter 05439/9690 oder jeder anderen Polizeidienstelle in Verbindung setzen.

