POL-UL: (UL) Ulm - Zweiradfahrer leicht verletzt

Gestürzt ist ein 22-Jähriger am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr war ein Rollerfahrer auf dem Berliner Ring in Richtung Blautalbrücke unterwegs. An der Ampel bei der Virchowstraße musste der Fahrer abbremsen. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Das Fahrzeug rutschte samt Fahrer auf der Straße weiter und prallte gegen das Auto einer 30-Jährigen. Der 22-Jährige verletzte sich leicht und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

