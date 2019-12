Polizei Düren

POL-DN: Pkw von Fahrbahn abgekommen

Düren (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf reifglatter Fahrbahn der L 327 zwischen Eschweiler über Feld und Golzheim zu einem Alleinunfall.

Gegen 08:15 Uhr am Samstagmorgen kam eine 26-jährige Autofahrerin aus Düren mit ihrem Pkw auf reifglatter Fahrbahn ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Sie befuhr die L 327 aus Eschweiler über Feld kommend in Richtung Golzheim, als sie beim Durchfahren einer leichten Linkskurve ins Schleudern geriet und links in den Straßengraben rutschte. Der Pkw der jungen Frau überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Sie gab gegenüber den Einsatzkräftenan, dass sie ein sehr geringes Tempo gefahren sei, als ihr Pkw ins Schleudern geriet.

Die 26-Jährige konnte sich selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Sie gab weiterhin an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Am Pkw entstand augenscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

