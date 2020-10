Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 64-Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Fahrrad schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kollision mit einem 20-jährigen Fahrradfahrer trug eine 64-Jährige am Dienstagnachmittag in der Günther-Klotz-Anlage schwere Verletzungen davon.

Laut bisherigen Feststellungen fuhr der junge Mann auf dem Karl-Wolf-Weg in nördlicher Richtung und prallte aus noch unklarer Ursache mit der Fußgängerin zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 20-Jährige leicht an der Hand. Die Frau erlitt eine Platzwunde sowie einen Jochbeinbruch und wurde mittels eines Rettungswagens zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

