POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde in das Kassenhäuschen eines Minigolfplatzes auf der Stenkhoffstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten ein provisorisch verschraubtes Fenster, um rein zu kommen. Sie nahmen neben Chipstüten und Getränken, auch Shisha-Pfeifen und dazugehörige Utensilien (Tonköpfe) mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck:

Auf der Stargarder Straße wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zunächst eine Gartentür auf. Anschließend brachen sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Wohnung. Danach suchten sie auch in der Wohnung im Oberschoss nach Diebesgut. Die Einbrecher flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Herten:

Auf dem Ebbelicher Weg wurde am Donnerstagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten ein gekipptes Fenster, um rein zu kommen. Sie durchsuchten das Schlafzimmer im Obergeschoss und nahmen Bargeld aus einer Schublade mit.

Auf der Kaiserstraße wurde am Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Dort hatten es die Täter auf eine Wohnung in der dritten Etage abgesehen. Die Einbrecher mussten diverse Male an der Wohnungstür hebeln, bis sie herein kamen. Anschließend durchsuchten sie das Schlafzimmer und flüchteten mit Goldschmuck.

Recklinghausen:

An der Straße "Am Stadion" wurde in der Nacht auf Freitag der Lagerraum einer Firma aufgebrochen. Die unbekannten Täter kamen nach ersten Erkenntnissen mit Kleintransportern, um das Diebesgut mitzunehmen. Gestohlen wurden Räder, Reifen und ein Schweißgerät.

