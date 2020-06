Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Basketballkorb beschädigt - Zeugen gesucht

Schwülper (ots)

In der Zeit vom 08.05.2020 bis zum 11.05.2020 kam es auf dem Schulgelände der OBS Papenteich in Schwülper zu einer Sachbeschädigung an einem Basketballkorb. Die Polizei sucht hierfür Zeugen, die Hinweise zu Personen geben können, die sich in diesem Zeitraum auf dem Schulgelände aufgehalten haben. Möglicherweise konnte die Tat auch beobachtet werden und es können sachdienliche Hinweise zu dem oder den Verursachern gegeben werden? Hierfür wenden sie sich bitte an die Polizei in Meine oder jede andere Polizeidienststelle in ihrer Nähe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell