Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Überprüfung der Kindersicherheit an Kindertagesstätten

Linz/ RheinbreitbachLinz/ Rheinbreitbach (ots)

Am Freitagmorgen wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Linz Verkehrskontrollen an Kindertagesstätten in Linz und Rheinbreitbach durchgeführt. Diese Kontrollen finden turnusmäßig insbesondere zur Überprüfung und Sensibilisierung im Hinblick auf die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder statt. Im vorliegenden Fall führten zudem Eltern Beschwerden hinsichtlich der Verkehrsführung vor einer Einrichtung. Es kann zusammengefasst ein vorbildliches Verhalten von Eltern und Kindern konstatiert werden. Anzumerken ist, dass bei einer Überprüfung im Oktober dieses Jahres noch fünf Verfahren wegen fehlerhafter Kindersicherung vorgelegt werden mussten.

