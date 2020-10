Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Einbrecher ertappt

Ohne Beute blieb am Mittwoch ein Unbekannter in Wangen.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr versuchte ein Einbrecher ein Fenster an einem Gebäude in der Holzhäuser Straße aufzuhebeln. Das misslang. Deswegen schlug er die Fensterscheibe ein. Zeugen hörten den Lärm und schauten nach dem Rechten. Als sich der Täter ertappt fühlte, ließ er von seinem Vorhaben ab. Er flüchtete zu Fuß in Richtung der Straße Seefeld. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwägen nach dem Täter, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der junge Mann soll etwa 180 cm groß und schlank sein. Wer den Verdächtigen gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefon-Nr. 07161/93810 melden.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben schnell auf.

