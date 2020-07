Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld-Sorga

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld/Sorga - Am Dienstag (14.07.), in der Zeit von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr, parkte eine 35-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren schwarzen Ford Tourneo in der Straße "Sölzerhöfe" am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kathuser Straße. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte den geparkten schwarzen Ford der Bad Hersfelderin und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell