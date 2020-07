Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra - Am Dienstag (14.07.), gegen 8.50 Uhr, wollte eine 25-jährige Diemelstädterin auf einem Parkplatz in der Hessischen Straße rangieren. Hierbei kollidierte sie mit dem Heck mit einem Rettungswagen der auf einer Leerfahrt die Hessische Straße in Richtung Brühlstraße befuhr. Der 54-jährige Beifahrer des Rettungswagens wurde leicht verletzt. Der Rettungswagen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 28.000 EUR.

