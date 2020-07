POL-OH: Versuchter Einbruch in Container - Fahrraddiebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Versuchter Einbruch in Container

Feldatal/Groß Felda - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, haben Unbekannte zwischen dem 27. und dem 29. Mai versucht in einen Container im Bereich der Moto-Cross-Strecke einzubrechen. Die Täter scheiterten beim Versuch ein Fenster aufzuhebeln, verursachen aber 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Schlitz - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch (15.07.) zwei Fahrräder, die in einem Fahrradständer in der Max-Planck-Straße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt waren. Die Mountainbikes der Marken Scott und Corratec hatten einen Gesamtwert von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

