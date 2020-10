Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrer kollidiert mit Traktor

Ein Leichtverletzter und knapp 20.000 Euro Schaden forderte am Mittwoch ein Unfall bei Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr war ein Mann mit einem Teleskoplader aus Richtung Unterweiler in der Kirchberger Straße unterwegs. In Gögglingen wollte der Mann nach rechts in die Straße "Langer Weg" abbiegen. Das war nicht möglich, weil dort ein 31-Jähriger mit einem Traktor fuhr. Als dieser mit seinem Fendt nach links in Richtung Unterweiler abbog, überholte ein 41-Jähriger den Teleskoplader. Sein Skoda und der Traktor stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt knapp 20.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Strecke zeitweise komplett gesperrt.

