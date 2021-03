Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 810 - 12-jähriges Kind schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.03.2021 ereignete sich gegen 17.55 Uhr auf der Hooksieler Landstraße (L 810) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriges Kind schwere Verletzungen erlitt. Das Kind überquerte im Bereich einer Fußgängerbedarfslichtsignalanlage die Hooksieler Landstraße und wurde dort von dem Pkw eines 18-jährigen Fahrzeugführers erfasst. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber einer Klinik in Oldenburg zugeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme erfolgte eine Sperrung der L 810. Die Ermittlungen dauern an.

