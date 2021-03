Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Widerrechtliches Eindringen in ein leerstehendes Einfamilienhaus - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

Unbekannte Täter drangen widerrechtlich zwischen dem 21.03.2021, gegen 19.30 Uhr, und dem 29.03.2021, gegen 19.30 Uhr, über ein Fenster in ein derzeit nicht bewohntes Einfamilienhaus in der Jadestraße in Schortens ein und durchsuchten die Räume mutmaßlich nach Diebesgut. Auf Grund des nicht vorhandenen Inventars erlangten die Täter jedoch keine Gegenstände. Am Einstiegsfenster entstand leichter Sachschaden. Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat sachdienlich erscheinen, bitte an die Polizei in Jever unter der Tel.-Nr.: 04461-92110.

