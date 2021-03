Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Geschäft - Zeugenaufruf!

Jever (ots)

In der Zeit vom 24.03.2021, 19.00 Uhr bis zum 29.03.2021, 20.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der Große Wasserpfortstr. in Jever einzudringen. Die Eingangstür hielt stand, wurde aber bei der Gewalteinwirkung leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Jever unter der Tel.-Nr.: 04461-92110.

