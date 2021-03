Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 22-jähriger Tatverdächtiger dringt in eine Betriebshalle auf dem TCN-Gelände in Roffhausen ein

Schortens (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Sande steht im Verdacht am heutigen Morgen gegen 01.30 Uhr widerrechtlich in eine Betriebshalle auf dem TCN-Gelände Roffhausen eingedrungen zu sein. Nach Alarmauslösung hatte ein Wachmann die Halle aufgesucht und dort das Licht einer Taschenlampe festgestellt. Die von ihm benachrichtigte Polizei konnte in Tatortnähe den 22-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

