Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.11.2020 gegen 10:00 Uhr meldeten Zeugen einen beschädigten BMW an der L 518 in Bad Dürkheim auf einem Waldweg. An dem augenscheinlich nicht mehr fahrbereiten BMW, waren die Kennzeichen abgeschraubt. In unmittelbarer Nähe konnten frische Schäden an einem Baum, sowie Plastikteile des Fahrzeugs aufgefunden werden. Vermutlich befuhr der BMW-Fahrer die L 518 in Richtung Bad Dürkheim. An der Kurve "Die 7 Wege" verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der Halter konnte schließlich doch ermittelt werden, obwohl die Kennzeichen durch den Fahrer entfernt wurden. Bei dem Fahrer zum Unfallzeitpunkt handelte es sich um den 20-jährigen Sohn des Halters. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

