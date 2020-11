Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Taschendiebe unterwegs

Deidesheim/HaßlochDeidesheim/Haßloch (ots)

Wiederholt registrierte die Polizei Haßloch Diebstähle, bei denen Unbekannte in Einkaufsmärkten Geldbörsen aus Handtaschen entwendeten. Meist waren es lebensältere Frauen, die Opfer dieser Taten wurden. So auch am Mittwoch (25. November 2020) gegen 12:30 Uhr im Lidl-Markt in Deidesheim. Einer 72-Jährigen wurde die Geldbörse mit 60 Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei rät die Handtaschen nicht an den Einkaufswagen zu hängen sondern geschlossen vor dem Körper zu tragen. Entwendete Bezahlkarten, deren Geheimnummern im Geldbeutel nichts zu suchen haben, sollten zeitnah über den Sperrnotruf 116 116 gesperrt werden.

