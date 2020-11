Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Vorrang missachtet; eine Person verletzt

Haßloch (ots)

Beim Abbiegen nicht aufgepasst hat am Mittwochmittag (25. November 2020, 12 Uhr) der Fahrer eines VW Golf, als er von der Westrandstraße nach links in die Füllergasse fahren wollte. Einen aus Richtung Gewerbegebiet kommenden Audi erkannte er zu spät und stieß mit ihm zusammen. Die 26-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei Haßloch mit 20.000,- EUR. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Gegen den 82-jährigen Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In Richtung Autobahn musste die Westrandstraße für 90 Minuten gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Haßloch war im Einsatz, weil ausgelaufene Betriebsstoffe die Fahrbahn verunreinigten.

