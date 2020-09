Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) 16.09.2020, 20:45 Uhr

Am Mittwoch, den 16.09.2020, gegen 20:45 Uhr, fielen einer 43jährigen Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Ilmebahnstraße, zwei Frauen auf, die in mitgeführte Taschen sämtliche Bio-Fleischartikel füllten. Als diese die Mitarbeiterin bemerkten, stellten sie die Taschen beiseite und verließen fluchtartig den Markt. Auf dem Parkplatz wartete ein Opel Vivaro mit litauischen Kennzeichen, der anschließend mit den Frauen das Gelände verließ. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

