Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täterfestnahme nach vorangegangenem Diebstahl aus Pkw

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (zi.) Zeugen beobachteten am 16.09.20, gegen 12:30 Uhr, eine verdächtige Person an einem im Galgenweg zum Parken abgestellten Pkw. Der zwischenzeitlich herbeigerufenen Polizei wurde der Diebstahl einer Geldbörse aus dem Pkw mitgeteilt. Im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde anschließend ein Tatverdächtiger in Tatortnähe festgenommen. Es handelte sich dabei um einen 22-jährigen dunkelhäutigen Mann, der derzeit in Nordhessen wohnhaft ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein dürfte, deren Identität jedoch noch unbekannt ist. Das vermeintliche Diebesgut konnte auf dem Fluchtweg wieder aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf Grund einer aktuellen Fahndungsausschreibung einer Polizeidienststelle in Nordhessen übergeben. Die Polizei Uslar bittet um Hinweise zum Tathergang und zur Identität des zweiten Täters unter der Rufnummer 05571/92600-0.

