Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.09.2020; 18:30 Uhr

Am Donnerstag, den 17.09.2020, stellte ein 16jähriger Einbecker, gegen 18:30 Uhr, sein Mountainbike der Marke Breelux, vor einem Einkaufsmarkt am Hubeweg ab. Anschließend begab sich der Jugendliche in den Markt, ohne sein Fahrrad ordnungsgemäß zu sichern. Als er kurze Zeit später wieder zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter sein Mountainbike im Wert von 300,- Euro entwendet hat. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

