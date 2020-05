Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leinfelden-Echterdingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel führt zu zweitem Unfall im Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Unfälle kurz hintereinander ereigneten sich am Mittwochnachmittag auf der Überleitung der Bundesstraße 27 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Degerloch auf die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München. Vermutlich übersah ein 50 Jahre alter Opel-Lenker kurz nach 14.00 Uhr beim Befahren der Überleitung der B 27 aus Richtung Stuttgart-Fasenhof kommend auf die BAB 8 in Richtung München beim Fahrstreifenwechsel den BMW eines 32-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich der Opel um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit der Betonleitwand. Der 50-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 32 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund des vorausgegangenen Unfalls entstand ein Rückstau auf der Überleitungsstrecke. Gegen 14.40 Uhr bemerkte ein 22 Jahre alte Mercedes-Lenker diesen Stau mutmaßlich zu spät und fuhr einer 38-jährigen Frau in einem Hyundai auf. Der Hyundai wurde im weiteren Verlauf auf einen Honda aufgeschoben, indem eine 59 Jahre alte Fahrerin saß. Der Frau im Hyundai wurde leicht verletzt und musste durch einen Krankenwagen auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden dieses Unfalls lässt sich auf etwa 10.000 Euro beziffern. Der durch die Unfälle kam es zu einem Stau von etwa 2 Kilometern.

