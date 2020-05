POL-LB: Marbach am Neckar: Diebe auf Baustelle unterwegs; Mundelsheim: Randalierer im Freibad; Bietigheim-Bissingen: Rüttelplatte gestohlen; Gerlingen: Unfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Marbach am Neckar: Diebe auf Baustelle unterwegs

Zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwoch 06.00 Uhr schlugen noch unbekannte Täter auf einer Baustelle in Verlängerung der Kirchenweinbergstraße in Marbach am Neckar zu. Die Unbekannten machten sich an den beiden im Baustellenbereich abgestellten Baggern zu schaffen. Sie brachen die Heckklappe eines Baggers auf, wodurch sie den Motor erreichen konnten. Anschließend lösten die Täter den Keilriemen. Sie entwendeten jedoch nichts. Am zweiten Bagger schlugen die Unbekannten die Scheibe der Fahrerkabine ein und brachen den Tankdeckel auf. Anschließend wurden etwa 200 Liter Kraftstoff abgepumpt und gestohlen. Des Weiteren demontierten sie die an der Fahrerkabine verankerte Schmieranlage des Baggers. Um dieses Anlage entwenden zu können, kappten sie schließlich die angebrachten Schlauchverbindungen. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nimmt Hinweise entgegen.

Mundelsheim: Randalierer im Freibad

In der Nacht zum Mittwoch randalierten unbekannte Täter auf dem Gelände des Freibads Mundelsheim. Vermutlich gelangten die Unbekannten indem sie den Zaun überstiegen in das Freibadareal. Im Bereich des Kiosks warfen die Täter Stühle und eine Biertischgarnitur von der Terrasse hinunter auf der das angrenzende Außengelände und beschädigten einen Blumentopf. Der Polizeiposten Großbottwar ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07148/1625-0 zu melden.

Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Rüttelplatte gestohlen

Mit einer Rüttelplatte machten sich noch unbekannte Diebe aus dem Staub, die zwischen Dienstag 17.15 Uhr und Mittwoch 07.00 Uhr ihr Unwesen auf einer Baustelle in der Straße "Mühlsteige" in Metterzimmern trieben. Die Arbeiter hatten zuvor zwei Rüttelplatten mit einem Baggerarm eingeklemmt, um die Geräte vor einem Diebstahl zu schützen. Die Täter zogen den Arm jedoch vermutlich mit einem Seil, das sie an einem Fahrzeug befestigten, auseinander, so dass es ihnen möglich war, an die Rüttelplatten zu gelangen. Die leichtere der beiden Maschinen entwendeten sie im Anschluss. Das rund 180 kg schwere Gerät hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Darüber hinaus wurde im Zusammenhang mit dieser Tat bekannt, dass bereits im Laufe des Wochenendes zwischen dem 08.05. und dem 11.05.2020 die Baustellentankstelle aufgebrochen worden war. Da sich jedoch kein Kraftstoff in den Tanks befand, gingen die Diebe leer aus. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Gerlingen: Unfallflucht

In der Kupferwiesenstraße in Gerlingen kam es zwischen Sonntag 15.30 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Ein am Straßenrand abgestellter Audi wurde durch einen noch unbekannten Fahrzeuglenker im vorderen Bereich möglicherweise beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unbekannte machte sich anschließend kurzerhand aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

