Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Illegale Veränderungen an Opel Zafira

LambsheimLambsheim (ots)

Illegale technische Veränderungen stellten heute Nacht Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim bei der Kontrolle eines Opel Zafira fest. Der Opel wurde am 25.11.2020, um 00.54 Uhr, auf dem Parkplatz "Auf dem Hirschen" auf der A61 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle erkannten die Beamte, dass an dem Wagen nicht zugelassene Leuchtmittel in den Standlichtern und in der Kennzeichenbeleuchtung eingebaut waren. Dazu war das Tagfahrlicht verändert. Die Veränderungen führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Gegen den 41-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dazu muss er seinen Wagen unverzüglich einer amtlich anerkannten Prüfstelle vorführen.

