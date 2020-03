Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Bauwagen aufgehebelt +++ Verursacher flüchtet +++ Einbruch in Bauhof +++ Autoscheibe beschädigt +++ Kollision auf B3 +++

>Bad Vilbel: Bauwagen aufgehebelt

Zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 08 Uhr brachen unbekannte Straftäter einen am Dottenfelder Hof abgestellten Bauwagen auf und entwendeten aus diesem Baumaterialien in einem Wert von etwa 2.000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Bad Vilbel, Tel: 06101/54600.

>Limeshain: Verursacher flüchtet

Zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 07 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen im Ortsteil Himbach geparkten Mercedes. Die graue A-Klasse stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand im Starenweg. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

>Altenstadt: Einbruch in Bauhof

Unbekannte Straftäter hebelten am Sonntagnachmittag eine Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofes in der Industriestraße auf und entwendeten eine Vielzahl von Werkzeugen sowie einen weißen Ford Transit. Diesen beluden sie offenbar mit dem Diebesgut und flüchteten dann gegen 15.30 Uhr mitsamt dem Fahrzeug.

Die Kripo Friedberg fragt nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

>Reichelsheim: Autoscheibe beschädigt

Zwischen 08 - 09 Uhr am Sonntag beschädigten Unbekannte eine der hinteren Dreieckscheiben eines schwarzen Kia. Der Besitzer stellte bei der Rückkehr zum Auto ein kleines Loch im Glas fest. Der PKW stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand der Dorn-Assenheimer Straße. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

>Bad Nauheim: Kollision auf B3

Am Samstag (21. März) befährt ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Kreis Gießen gegen 17 Uhr die B3 zwischen Butzbach und Friedberg. In Höhe Rödgen will er nach derzeitigem Kenntnisstand nach links abbiegen. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Mazda eines 37-Jährigen aus dem Wetteraukreis, welcher auf der B3 zeitgleich in Richtung Butzbach unterwegs ist.

Beide Autofahrer werden im Rahmen des Unfalls verletzt; Rettungskräfte bringen sie in umliegende Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge, die einen Totalschaden erlitten hatten, müssen abgeschleppt werden.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010 zu melden.

