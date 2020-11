Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 24.11.2020 gegen 16:00 Uhr wurde eine 36-Jährige und ihre 11-jährige Tochter bei einem Verkehrsunfall auf der B37 in Bad Dürkheim verletzt. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die B37 in Richtung Bad Dürkheim. Die 36-Jährige stand mit ihrem Peugeot an der dortigen Ampelanlage auf der Linksabbiegerspur. Der Golffahrer übersah vermutlich aus Unachtsamkeit die Rotphase der Ampel. Er bemerkte den vor ihm stehenden Peugeot zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von 2000 EUR. Am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Sachschaden von 1800 EUR. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin des Peugeot wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell