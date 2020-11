Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Marihuana bei Verkehrskontrolle aufgefunden

WormsWorms (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 23.11.2020, um 12.45 Uhr, fanden Polizeibeamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim 26g Marihuana in einem VW Caravelle auf. Die Polizisten kontrollierten den 26-jährigen VW- Fahrer auf dem Parkplatz Erpelrain (A61). Dabei stellten sie Anzeichen einer Drogenbeeinflussung des jungen Mannes fest. Bei der Durchsuchung des Autos fanden sie das Marihuana auf. Der Fahrer willigte nicht in einen Drogenschnelltest ein. Er wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

