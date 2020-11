POL-D: Düsseldorf - Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt

Polizei Düsseldorf

Sonntag, 15.11.2020

Heute fanden in Düsseldorf eine Kundgebung der Initiative Querdenken und eine Kundgebung mit dem Titel "Eingriff in die Grundrechte" statt. Weiterhin wurde im späteren Verlauf eine Versammlung von Düsseldorf stellt sich quer (DSSQ) durchgeführt. Wie bereits am Freitag berichtet, hatte die Stadt Düsseldorf per Einzelverfügung den angemeldeten Aufzug der Initiative Querdenken untersagt.

Die Kundgebung auf dem Gelände der Rheinkirmes verlief friedlich und weitgehend störungsfrei. Die Teilnehmerzahl blieb deutlich hinter der vom Anmelder erwarteten zurück. Aufgrund der aktuellen Pandemielage fand die Versammlung unter strengen Auflagen zum Infektionsschutz statt. Im Fall von gesundheitsgefährdendem Verhalten gingen OSD und Polizei gemeinsam und entschlossen dagegen vor. Der überwiegende Teil der Teilnehmer kam der durch Ordnungsamt und Polizei wiederholt eingeforderten Verfügungen nach. Der Versammlungsleiter beendete die Kundgebung gegen 16.40 Uhr auf den Rheinwiesen. Eine weitere, am Freitagnachmittag angemeldete Kundgebung begann um 17.00 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Zum selben Zeitpunkt versammelten sich 30 Teilnehmende von DSSQ zu einer spontanen Gegenveranstaltung an der Bolker Straße / Marktplatz. Die Versammlung der Initiative DSSQ war gegen 18:10 Uhr beendet und verlief störungsfrei. Bei der Versammlung mit dem Titel "Eingriff in die Grundrechte" musste bei gesundheitsgefährdendem Verhalten durch OSD und Polizei gemeinsam und entschlossen vorgegangen werden. Die Versammlung endete gegen 19:15 Uhr.

