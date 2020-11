Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt: Polizei und OSD lösen Party am Rathausufer auf - Platzverweise - Musikanlage sichergestellt

Düsseldorf

Samstag, 14. November 2020, 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr

Nach 22 Uhr stellte der OSD wegen der Situation am Rathausufer und der Verstöße gegen die CoronaSchVO ein Amts- und Vollzugshilfersuchen an den Einsatzleiter der Polizei. Nachdem genügend Sicherheitskräfte vor Ort waren wurde die "Veranstaltung" mittels Lautsprecherdurchsagen aufgelöst. Die Personen entfernten sich und trafen sich auch nicht erneut. Der OSD stellte eine mitgebrachte Musikanlage sicher.

Mit Lautsprecherdurchsagen und starken Kräften von Polizei und OSD mussten in der vergangenen Nacht Platzverweise gegen etwa 150 Personen ausgesprochen werden. Die Betroffenen hatten im Bereich des Rathausufer am Rande der Altstadt eine Art Party organisiert und unter Missachtung aller Bestimmungen der CoronaSchVO gefeiert. Es wurde ausgelassen getanzt und vereinzelt auch Pyrotechnik gezündet. Trotz einer aggressiven Grundstimmung wurden die Platzverweise ohne Zwischenfälle durchgesetzt. Kleinere Personengruppen zerstreuten sich in alle vier Himmelsrichtungen. Polizei und OSD waren bis nach Mitternacht auch an der Freitreppe und in den Randbereichen der Altstadt präsent. Weitere Einsatzmaßnahmen waren nicht mehr erforderlich.

