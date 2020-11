POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Illegale Veränderungen an Audi festgestellt - Wagen stillgelegt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Mutterstadt

Bei der Kontrolle eines Audi A4 auf der B9 Hohe Anschlussstelle Mutterstadt stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim diverse technische Veränderungen am Luftfahrwerk und an der Hinterachse des Wagens fest. Im Weiteren waren nicht zugelassene Räder am Fahrzeug angebracht. Die Veränderungen waren nicht durch einen technischen Sachverständigen geprüft und zugelassen worden, weshalb von einer erheblichen Gefährdung der allgemeinen Verkehrssicherheit auszugehen war. Das Auto wurde sichergestellt und im Auftrag der Zentralen Bußgeldstellte von einem Sachverständigen begutachtet. Dieser stellte noch weitere technische Veränderungen fest. Diese Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Autos. Die Zulassungsstelle der Stadt Frankenthal ordnete daraufhin die Entstempelung der Kennzeichen an und zog den Fahrzeugschein des Audis ein. Die Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Diese prüft nun, ob der Führerschein des 26-Jährigen eingezogen werden muss. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Die Vornahme solcher Veränderungen wird allgemein als "Tuning" bezeichnet. "Tuning" ist jede individuelle, technische Veränderung an Kraftfahrzeugen, die in erster Linie dem Zweck der optischen und akustischen Aufwertung, seltener auch der Leistungssteigerung dienen. Voraussetzung für den legalen Betrieb bzw. die Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum ist das Vorliegen einer Genehmigung im Sinne der StVZO, zumeist in Form einer allgemeinen Betriebserlaubnis oder nach Einzelabnahme durch eine technische Prüfstelle. Liegt eine solche Genehmigung nicht vor, ist von einer illegalen Veränderung auszugehen und eine Gefährdung der allgemeinen Verkehrssicherheit anzunehmen. Regelmäßig haben die Veränderungen das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge.

Immer häufiger stellen Beamte der Polizeiautobahnstation Verstöße in Zusammenhang mit illegalen Veränderungen an Kraftfahrzeugen fest. Insbesondere bei der Altersgruppe der jungen Fahrer ist ein steigender Trend zur optischen und akustischen Aufwertung von Kraftfahrzeugen erkennbar. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Polizei auf gezielte Kontrollmaßnahmen durch praxiserfahrene und speziell geschulter Beamtinnen und Beamte.

