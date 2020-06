Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Kontrolle des abfließenden Ausflugsverkehrs

Friedelsheim - A650 (ots)

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim richtete in den frühen Stunden des Sonntagabends an der A650 in Höhe Friedelsheim eine Kontrollstelle ein, um den von der Weinstraße abfließenden Ausflugsverkehr zu überprüfen. Es konnte festgestellt werden, dass einige Fahrzeugführer Alkohol, in fast allen Fällen Wein, konsumiert hatten. Jedoch war der Grad der Alkoholisierung jeweils so niedrig, dass lediglich einem Fahrzeugführer präventiv die Weiterfahrt untersagt wurde, da er eine Atemalkoholkonzentration von 0,33 Promille aufwies.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim weist daraufhin, dass auch in den kommenden Sommermonaten der Ausflugsverkehr, der von der Weinstraße in die Vorder- und Kurpfalz zurückfährt, intensiv überwacht wird.

