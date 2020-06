Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Altleiningen (ots)

Am Sonntag, gegen 14:25 Uhr stellte eine Funkstreife der Polizei Grünstadt in der Talstraße in Altleiningen einen Fahrer eines Kleinkraftrades fest, welcher keinen Sicherheitshelm trug. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 46-jährigen Mann Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,8 Promille. Der Mann musste daraufhin seinen Roller stehenlassen. Auf der Dienststelle wurde ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt, welcher eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 500EUR, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zur Folge hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell