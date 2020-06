PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 06.06.2020

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht - Kapellenstraße 1, Hadamar - Niederzeuzheim.

Am Samstag, 6. Juni 2020, gg. 03:10 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Pkw Audi A6 die Kapellenstraße in Niederzeuzheim, aus Richtung Hadamar kommend, in Fahrtrichtung Frickhofen. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Front eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses. Hierbei durchbrach der Pkw die Schaufensterfront eines im Erdgeschoss befindlichen Friseursalons. Der Fahrer verließ das Fahrzeug nach dem Unfallgeschehen und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Da nicht auszuschließen ist, dass bei dem Unfall die Statik des Gebäudes erheblich beschädigt wurde, wurde ein entsprechender Sachverständiger angefordert. Derzeit befinden sich die Feuerwehr Niederzeuzheim und das THW vor Ort im Einsatz und sichern das Gebäude. Die Kapellenstraße wird daher noch bis in die Morgenstunden voll gesperrt bleiben. Zeugen und Hinweisgeber des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

J. Bär

-Kriminalhauptkommissar-

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431-91400

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell