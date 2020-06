PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 04. Juni 2020

Limburg (ots)

1. Werkzeuge und Mountainbike aus Scheune entwendet, Selters-Eisenbach, Hauser Weg, Dienstag, 02.06.2020, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 03.06.2020, 07.00 Uhr

(si)Auf eine direkt an ein Wohnhaus angrenzende Scheune hatten es Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch im Hauser Weg in Eisenbach abgesehen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam das Holztor der Scheune und entwendeten aus dieser unter anderem mehrere elektrische Werkzeuge sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Canyon im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. 12-jähriges Mädchen unsittlich berührt, Limburg, Bahnhofsvorplatz, Mittwoch, 03.06.2020, 18.15 Uhr

(si)Am frühen Mittwochabend hat ein 12 Jahre altes Mädchen im Bereich des Limburger Bahnhofsvorplatzes Hilfe bei einer Fußstreife der Bundespolizei gesucht. Das Mädchen informierte die Beamten darüber, dass sie kurz zuvor von einem Mann unsittlich im Bereich ihres Oberkörpers berührt worden sei. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige konnte im Anschluss von der Streife noch im Bereich des Bahnhofsvorplatzes festgenommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Der 29-Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation nach Limburg gebracht, wo der Mann sich unter anderem einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

3. Mountainbike entwendet, Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Platz, Dienstag, 02.06.2020, 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(si)Im Laufe des Dienstages haben Unbekannte am Bad Camberger Bahnhof ein Mountainbike der Marke Centurion von einem dortigen Fahrradständer entwendet. Die Diebe entfernten zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam das Fahrradschloss des schwarzen Mountainbikes, an welchem sich weiß-rote Applikationen befinden, und ergriffen im Anschluss mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell