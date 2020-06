POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Leergutdiebstahl im großen Stil aufgeklärt, Brechen-Niederbrechen, Frankfurter Straße, Seit November 2019

(ho)Das bei der Polizei gelegentlich auch Einzelfälle von Leergutdiebstahl zur Anzeige gebracht werden ist nichts Besonderes. Dass dies jedoch im großen Stil mit einem Sachschaden von rund 24.000 Euro geschieht, schon. So geschehen in Niederbrechen bei einem Getränkegroßhändler, der seit November 2019 insgesamt fünf Mal von Einbrechern heimgesucht wurde. Bei den Taten hatten die Unbekannten rund 800 Fässer Leergut erbeutet (wir berichteten). Damit jedoch, dass sie in drei Fällen bei der Tatausführung gefilmt wurden, hatten die Männer offenbar nicht gerechnet. Auch nicht damit, dass mit den Aufnahmen eine Öffentlichkeitsfahndung durch die Kriminalpolizei veranlasst worden war. Der Zufall wollte es schließlich so, dass ein Abschleppunternehmer die Zeitung gelesen hatte, in der die Bilder der Täter abgedruckt waren. Just an diesem Tag hatte der Unternehmer das Fahrzeug der Leergutdiebe am Tatort in der Frankfurter Straße in Niederbrechen abgeschleppt und es zur Spurensicherung der Polizei auf sein Gelände gebracht. Dort tauchten schließlich zwei Männer auf, die den Gesuchten in der Zeitung wie aus dem Gesicht geschnitten waren und zu ihrem Auto wollten. Der aufmerksame Unternehmer teilte seine Beobachtungen der Polizei mit, die die mutmaßlichen Leergutdiebe noch in der Nähe des Abschleppunternehmens festnehmen konnte. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren, die sich nun in den fünf Fällen wegen schwerem Diebstahls verantworten müssen.

2. Im Garten belästigt, Weilburg, Lessingstraße, 29.05.2020, gg. 18.00 Uhr

(ho)Eine 21-jährige Frau ist am vergangenen Freitagabend im Garten ihres Hauses von einem Mann belästigt worden. Die Frau hatte sich zum Sonnen hingesetzt, als plötzlich der Mann den Garten betrat und sich neben sie setzte. Völlig unvermittelt fing der Unbekannte an, sie unsittlich zu berühren, obwohl sie ihm deutlich zu verstehen gab, dass sie das nicht wollte. Als eine Nachbarin auf die Szene aufmerksam wurde und zu Hilfe eilte, flüchtete der Mann. Er wurde als ca. 25 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, mit schwarzer Hautfarbe und einem schwarzen Kurzhaarvollbart beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Lederjacke und sprach gebrochenes deutsch und englisch. Mögliche Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Streit eskaliert, Weilburg, Kubach, Zum Vogelsang, 01.06.2020, gg. 18.25 Uhr

(ho)Ein Streit um einen möglicherweise falsch verstandenen Ausruf hat gestern Abend in Kubach zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung geführt. Ein 27-jähriger Autofahrer war gegen 18.25 Uhr mit seinem Wagen im Einmündungsbereich der Straße "Zum Vogelsang" unterwegs und passierte dabei eine Personengruppe, in der sich auch Kinder befanden. Durch einen Ausruf aus der Gruppe heraus fühlte er sich offenbar angesprochen und stoppte sein Fahrzeug. Als er einzelne Personen aus der Gruppe zur Rede stellte eskalierte der Streit und mündete in Handgreiflichkeiten. Dabei wurde auch die Brille des 27-Jährigen beschädigt. Die benachrichtigte Streifenwagenbesatzung der Weilburger Polizei nahm den Sachverhalt auf. Was genau passiert ist bedarf noch weitere Ermittlungen.

4. Moped gestohlen und angezündet, Limburg, Marienbader Ring, Nacht zum 02.06.2020

(ho)In der vergangenen Nacht haben Unbekannte im Marienbader Ring ein Moped gestohlen und dieses in Brand gesetzt. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Die Täter stahlen das Zweirad vor einem Wohnhaus und zündeten es rund 300 Meter entfernt an. Das Moped wurde durch die Flammen komplett zerstört und auch eine Hecke an der das Kraftrad abgestellt war fing Feuer und wurde beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher bittet die Limburger Polizei um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

5. Pkw landet auf dem Fahrzeugdach, Landesstraße 3021, zwischen Münster und Weyer, 31.05.2020, gg. 16.20 Uhr

(ho)Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Dacia auf der Landesstraße 3021 in Richtung Weyer unterwegs, als sie im Bereich eine Fahrbahnverengung mit einer Warnbake zusammenprallte. Die 30-Jährige verlor daraufhin völlig die Kontrolle über den Wagen, der sich überschlug und auf dem Fahrzeugdach landete. Dort rutschte der Pkw noch rund 25 Meter weit, bevor er am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Die Autofahrerin wurde verletzt, konnte sich jedoch selbst aus dem total beschädigten Wagen befreien. Sie wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

