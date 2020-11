Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schulwegkontrollen "Elterntaxis"

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am Morgen des 25.11.2020 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und Mitarbeitern des Ordnungsamtes Bad Dürkheim an der Grundschule in Grethen eine Schulwegkontrolle mit dem Schwerpunkt "Elterntaxis" durchgeführt. Viele Schülerinnen und Schüler werden von den sogenannten "Elterntaxis" zu ihren Schulen gebracht. Gemeint sind damit meist Eltern die Kinder mit dem Auto di-rekt am Schulgelände absetzen. Oft werden an Schulen Straßen und Wege blockiert und der Zufahrtsbereich in eine unübersichtliche Gefahrenzone für die Schüler verwandelt. In der Folge kann es zu Unfällen mit Schülern kommen, die als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind bzw. wenn Kinder zur Straße hin aus dem Fahrzeug aussteigen. Auch wird bei den Kindern die Ausbildung einer eigenen Verkehrskompetenz erschwert, wenn ihre Eltern sie regelmäßig direkt am Schultor absetzen. Im Bereich der Grundschule in Grethen herrschte an diesem Morgen starker Fahrzeugverkehr als die Beamten vor Schulbeginn den Verkehr in der Bürgermeister-Gropp-Straße überwachten. Die Polizei und das Ordnungsamt führten zahlreiche Gespräche mit den Eltern, um sie hinsichtlich der Thematik zu sensibilisieren. Die angesprochenen Eltern zeigten sich durchweg einsichtig, da es ja schließlich um die Sicherheit ihrer eigenen Kinder ginge. Parkverstöße wurden umgehend durch das Ordnungsamt geahndet.

