Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Tödlicher Verkehrsunfall

Hamminkeln (ots)

Am Montag, 20.04.2020, gegen 16:59 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bocholt mit einem PKW die B473 aus Richtung Wesel in Fahrtrichtung Bocholt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW in Höhe der Lammerstiege auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem LKW zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW-Fahrer eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 31-jährige LKW-Fahrerin aus Bocholt wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die B473 wurde während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell