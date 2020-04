Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Kratzer am Kotflügel und Handabdruck auf der Motorhaube

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Die Polizei sucht Hinweise auf eine Person, die am Freitag oder Samstag auf der Asberger Straße ein Auto beschädigt hat.

Ein 52-jähriger Mann aus Moers hatte am Freitag gegen 10.30 Uhr einen roten Opel (Adam S-D) ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er am Samstag gegen 11.00 Uhr zu seinem Wagen ging, entdeckte der Mann vorne rechts Kratzer am Kotflügel. Die Polizei hat auch einen Handabdruck auf der Motorhaube gesichert.

Möglicherweise hat jemand den Schaden mit einem Fahrrad oder Handkarren verursache und sich dabei mit der Hand auf der Motorhaube abgestützt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Moers, unter Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell