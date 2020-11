Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kaufungen-Niederkaufungen und Kassel-Bettenhausen: Zwei Wohnhausbrände in der Nacht von Samstag auf Sonntag

Gleich zwei Wohnhausbrände in einer Nacht wurden von der Feuerwehr und der Kasseler Polizei bewältigt.

Kaufungen-Niederkaufungen: Hier geriet am Samstag, 14.11.2020, kurz nach 23:00 Uhr, im Hessenring der Dachstuhl eines Mehrfamlienhauses in Brand. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis gegen 01:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird nach Angaben der Feuerwehr auf ca. 150.000,- Euro beziffert. Personen kamen bei diesem Brand nicht zu schaden.

Kassel-Bettenhausen: Am Sonntag, 15.11.2020, gegen 01:10 Uhr, brach ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus im Dormannweg ein Brand aus. Hier war der Brand nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 01:35 Uhr gelöscht. Nach bisherigem Stand erlitten zehn Hausbewohner eine leichte Rauchgasintoxikation. Sechs der insgesamt zehn Leichtverletzten wurden vorsorglich mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser verbracht; die vier anderen Verletzten wurden nach Erstbehandlung direkt vor Ort wieder entlassen. Die durch den Brand entstandene Sachschadenshöhe wird auf ca. 70.000,- Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Kassel die Ermittlungen zu der jeweiligen Brandauslöseursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen können noch keine Angaben zur Brandauslöseursache gemacht werden.

