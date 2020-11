POL-KS: Unbekannte brechen in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus ein: Polizei sucht Zeugen in Niederzwehren

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Kassel-Niederzwehren:

Unbekannte sind am gestrigen Donnerstagvormittag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Kassel-Niederzwehren eingebrochen und haben dort Bargeld und zwei Handtaschen der Marke "Louis Vuitton" erbeutet. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatten sich die Einbrüche in dem Mehrfamilienhaus an der Neuen Straße, Ecke Knorrstraße, in der kurzen Zeit zwischen 11:00 und 11:45 Uhr. Wie die zu den Anzeigenaufnahmen am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die unbekannten Täter auf bislang nicht abschließend geklärte Weise in den Flur des Hauses gelangt und hatten dort die Türen der Wohnungen im Hochparterre und im 2. Stock gewaltsam geöffnet. In beiden Wohnung durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertsachen und flüchteten mit der Beute aus dem Haus in noch unbekannte Richtung.

Zeugen, die gestern Morgen im Bereich Neue Straße/ Knorrstraße verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

