Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener Autofahrer

Nünschweiler-Bärenhütte (ots)

Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben führte am Montag in den Nachmittagsstunden u.a. an der L471 im Bereich Bärenhütte eine Verkehrskontrolle durch, bei der u.a. ein 58jähriger Autofahrer mit deutlichem Alkoholgeruch in die Kontrollstelle fuhr. Der Atemalkoholtest bestätigte eine bußgeldbewehrte Alkoholisierung. Den Autofahrer erwartet nun neben einem Bußgeld ein Fahrverbot.

