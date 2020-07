Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.07.2020, 11:00 Uhr - 12:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Jakob-Leyser-Straße 10 SV: Ein weißer Mercedes, der am Fahrbahnrand geparkt war, wurde an der rechten Fahrzeugseite von einem bislang unbekannten Täter an einer Stelle zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 EUR.

Zeit: 21.07.2020 gegen 01:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Hilgardstraße SV: Durch einen lauten Knall aufgeschreckt, eilte der Besitzer eines blauen VW-Passat ans Fenster und nahm drei junge Männer wahr, die offenbar einen Außenspiegel an seinem Fahrzeug abgetreten hatten. Er folgte den Männern zum Parkplatz gegenüber der Festhalle und sprach sie an. Da er keine Einigung über die Schadensregulierung (ca. 250 EUR) erzielen konnte, rief er die Polizei. Weil er dazu in seine Wohnung zurückgehen musste, konnten die drei Täter unerkannt entkommen.

Zwei davon beschrieb der Geschädigte wie folgt:

- Junge, dunkelhäutige Person mit Afro-Look - Junger Mann mit blonden, halblangen Haaren

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten und bittet insbesondere auch um Hinweise zu der Personengruppe. | pizw

