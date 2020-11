Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Trio reißt Zwölfjährigem das Handy aus der Hand und flüchtet: Zeugen gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel-Waldau: Drei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Donnerstagabend in der Fuldaaue einem Zwölfjährigen das Handy aus der Hand gerissen und sind damit geflüchtet. Die nun wegen des Diebstahls ermittelnden Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die Hinweise auf das Trio geben können.

Wie die am Abend vom Opfer zum Tatort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich die Tat gegen 19 Uhr in Höhe des Parkplatz P2 in der Fuldaaue. Dort war der Zwölfjährige von den drei Jugendlichen angesprochen und in bedrohlicher Weise dazu aufgefordert worden, mit seinem Handy Musik abzuspielen. Aus Angst holte er sein Smartphone, ein schwarzes Samsung A20, hervor, das ihm einer der drei Unbekannten sofort aus der Hand riss. Anschließend flüchteten die Jugendlichen zu Fuß in Richtung Messegelände. Die Fahndung nach den drei Tätern führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Derzeit liegen folgende Beschreibungen vor:

1. Täter (ergriff das Handy): Männlich, südländische Erscheinung, ca. 14 Jahre alt, 160 cm, schwarze (kurz) gelockte Haare, trug eine blaue Jacke

2.Täter: Männlich, südländische Erscheinung, ca. 14 Jahre alt, 165 cm, keine weitere Beschreibung

3. Täter: Männlich, südländische Erscheinung, ca. 17 Jahre alt, 175 cm, schwarzer Dreitagebart, trug eine "Cappy"

Zeugen, die den Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

