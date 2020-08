Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Exhibitionistische Handlungen

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Freitagnachmittag, den 21.08.2020, sorgte ein 43-jähriger aus Neuhaus in Uslar für Aufsehen, indem er in der Öffentlichkeit exhibitionistische Handlungen vornahm und dabei von mehreren Passanten gesehen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 43-jährigen wurde eingeleitet.

