Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Fahrer fährt gegen Fahrradfahrer

NortheimNortheim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Am Rhumedamm; Dienstag, 17.11.2020, 17:05 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (TH) Am Dienstag, 17.11.2020, gegen 17:05 Uhr, ereignete sich in der Straße "Am Rhumedamm" in Katlenburg-Lindau ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Im Einmündungsbereich der Osteroder Straße übersah ein 46-jähr. Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 20-jähr. Fahrradfahrer, welcher ebenfalls aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau stammt.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und zwecks weiterer Untersuchungen mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Northeim verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 600,--- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell