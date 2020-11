Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Fahrrades

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Am Lohgraben; Montag, 16.11.2020, 23:00 Uhr bis Dienstag, 17.11.2020, 06:30 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Stadtgebiet Northeim zu dem Diebstahl eines Fahrrades gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendet das in einem Gewächshaus an der Wohnanschrift abgestellte Fahrrad eines 51-jähr. Mannes aus Northeim. Hierdurch entstand dem Geschädigten ein Sachschaden i. H. v. ca. 100,--- Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Tel.: 05551/7005-0 an die Polizei Northeim.

