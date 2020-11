Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrerin wegen anfahrendem Pkw gestürzt

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Dienstag, 17.11.2020 befuhr ein Frau aus Einbeck mit ihrem Fahrrad den linken Gehweg des Altendorfer Tors in Richtung stadtauswärts. Sie konnte dann erkennen, dass in einiger Entfernung ein brauner Pkw Kombi von einem Parkplatz gegenüber von Marktkauf auf das Altendorfer Tor fahren will. In der Annahme, dass derc Fahrer sie gesehen hat, wollte die 36 -jährige an dem Pkw vorbeifahren. Der Fahrer ist aber in dem Moment ein Stück vor gefahren und dann wierder stehen geblieben. Die Frau musste nach rechts auseichen, rutschte vom Bordstein und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto ist es nicht gekommen. Als sich die Frau von dem Schreck erholt hatte, bemerkte sie, dass der Pkw nicht mehr vor Ort war. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen Mann, um die 40 Jahre alt. In dem braunen Kombi saß hinten noch eine Person. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen, das Fahrrad wurde auch beschädigt (100,- Euro). Wer zu diesem Vorfall Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell